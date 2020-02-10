Команда «Газы!»: МЧС рассказало, как не угореть в России

В МЧС России вновь напомнили гражданам об опасности бытового использования газа – как, впрочем, и другого оборудования, связанного с открытым горением. В пресс-службе ведомства опубликовали памятку, которая дает исчерпывающие знания о том, как не угореть в собственной квартире, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт спасателей.

Такая памятка предназначена в первую очередь тем, в чьих домах стоят дровяные печи или газовые плиты. И с первыми и со вторыми следует соблюдать базовые принципы эксплуатационной безопасности, чтобы позже не пришлось кричать на весь дом команду «Газы!» и ретироваться, поспешно собирая документы и ценности.

Наибольшую опасность представляет угарный газ – даже в небольших, но стабильных концентрациях он приводит к галлюцинациям, потере ориентации. В больших дозах человек быстро теряет сознание и наступает смерть от удушья: поэтому обладателям дровяной печи стоит особенно внимательными, проверять печи и дымоходы на конструкционную исправность. А также регулярно проветривать помещение. В случае появления головной боли и сонливости лучше перестраховаться, покинуть помещение и подышать на улице.

Впрочем, то же касается и газового оборудования. Дома, особенно в частном секторе, нередко оснащаются газовыми плитами и колонками. Часто их устанавливают и в гаражах. Здесь перед каждым использованием спасатели рекомендуют проверять тягу. Одним из лучших средств является установка автоматической системы контроля загазованности – датчики определят неладное намного раньше, чем случится непоправимое.