Бригада Хабаровских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») в составе трех специалистов заняла второе место в конкурсе профессионального мастерства среди оперативного персонала по обслуживанию подстанций, организованном среди всех филиалов АО «ДРСК» на тренировочном полигоне в Амурской области, сообщает ИА DEITA.RU

В течение трех дней пять бригад, представляющие филиалы Дальневосточной распределительной сетевой компании, выявляли лучшую на семи этапах, посвященных как проверке знаний действующих правил, инструкций и норм в области охраны труда, так и правильности действий при работе в электроустановке: заполнение наряда-допуска, составление бланка переключений и подготовка рабочего места с допуском бригады. Также энергетики демонстрировали знания правильного оказания медицинской помощи условно пострадавшему от действия электрического тока, оперативного тушения горючей жидкости и решения задач противоаварийной тренировки.

По итогам всех пройденных испытаний команда Хабаровских электрических сетей в составе электромонтеров ОВБ Северного РЭС СП Северных электрических сетей ХЭС Яниса Пукитиса и Максима Болтинова и диспетчера оперативно-диспетчерской службы СП «Северные электрические сети» ХЭС Алексея Никонова показала достойный результат, набрав в сумме 292 балла и заняв второе место. Всего одного балла хабаровским энергетикам не хватило, чтобы стать в этом году лучшей бригадой и обогнать лидеров соревнований – команду Электрических сетей ЕАО.

Отрадно, что представители хабаровского филиала АО «ДРСК» отличились и в личном зачете. Звание «Лучший электромонтер» присуждено сразу двум работникам ХЭС – Янису Пукитису и Максиму Болтинову!

По единодушному мнению организаторов данного конкурса профессионального мастерства, мероприятие прошло более чем успешно: участники демонстрировали не только отличные знания теории, но практических навыков ее применения.