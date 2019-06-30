Неприятностями закончилась встреча с северокорейскими представителями СМИ для нового пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, сообщает DEITA.RU по материалам CNN.

Как сообщает телекомпания, Стефани Гришэм получила легкие ушибы в давке, которая произошла на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как утверждает CNN, пресс-секретарь Белого дома участвовала в небольшой стычке с представителями СМИ, сопровождавшими Ким Чен Ына, и получила синяки.

Не исключено, что под видом журналистов действовала охрана Ким Чен Ына. Которая не так давно демонстрировала свое мастерство владивостокцам, бегом следуя за лимузином северокорейского лидера и протирая поручни железнодорожного вагона прямо на ходу.

«Это позитивная встреча, которая показывает многим людям, что мы и впредь можем многое изменить к лучшему», - прокомментировал Ким Чен Ын переговоры с Трампом.

Дмитрий Санников