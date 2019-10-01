telegr wh call

Новости

Столичные дороги сковали серьезные пробки

1 Октябрь 2019, 19:15

Россию не пускают на Олимпиаду в Токио

1 Октябрь 2019, 19:00

Полпред не увидит каменных дамб и рассерженных приморцев

1 Октябрь 2019, 18:45

Инспекторы ГИБДД так берут «на понт» водителей

1 Октябрь 2019, 18:35

Власти разочарованы в развитии территории Фургала

1 Октябрь 2019, 18:30

Врачей раскритиковали за высокие зарплаты

1 Октябрь 2019, 18:15

Глава Минздрава рассказал о модернизации медицинской сферы на Сахалине

1 Октябрь 2019, 18:14

Команда Tele2 учит продавать на бирже

1 Октябрь 2019, 18:10

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Команда Tele2 учит продавать на бирже

1 Октябрь 2019, 18:10

свс

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает рекламную кампанию в поддержку уникального продукта – «Биржи Tele2». Оператор первым на телеком-рынке запустил онлайн-платформу, где абоненты могут покупать и продавать минуты, гигабайты и SMS.

Идея новой рекламной кампании строится на потребности абонентов управлять пакетом своего тарифного плана так, как хочется именно им. И теперь Tele2 дает своим клиентам эту возможность. Абоненты оператора получают полную свободу обращения с пакетами своего тарифного плана: теперь они могут их продавать и покупать на «Бирже Tele2».

По сюжету рекламного ролика в центре внимания СМИ оказывается босс команды Tele2. Он представляет уникальный сервис оператора – «Биржу Tele2»: «Теперь наши абоненты могут продавать минуты и гигабайты из пакета». А команда Tele2 объясняет, как им пользоваться: «Просто выставляйте их как лот – и после продажи деньги падают вам на счет». Оператор вводит новое «другое правило» – абсолютную свободу распоряжения пакетом тарифного плана. Видеоролик доступен в YouTube по ссылке.

«Биржа Tele2» представляет собой бесплатную онлайн-площадку. Сервис позволяет размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка размещенных на бирже лотов. Продажа пакетов своего тарифа доступна пользователям открытой тарифной линейки «Мой Tele2» и тарифного плана «Премиум», а покупка – абонентам всех пакетных тарифных планов, в том числе архивных. Вырученные на бирже денежные средства поступят на лицевой счет абонента. Их можно потратить на оплату услуг связи.

Размещать и приобретать лоты на «Бирже Tele2» могут абоненты по всей стране. Продаже подлежит основной пакет тарифного плана и перенесенные остатки, а покупке – пакетные услуги, которые входят в тарифный план. Приобретенный на бирже пакет трафика расходуется в первую очередь и действует в течение 30 дней.

Популярное

Шойгу опять обскакал США

Названы 2 документа, которые сохранят вашу квартиру

Банки больше не смогут взыскивать долги

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
‡агрузка...
Загрузка...
Загрузка...