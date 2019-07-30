Помощники нынешнего президента Украины предложили своему начальнику план возвращения полуострова, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Сегодня.ua".

Близкий соратник Владимира Зеленского Антон Кориневич, которого на Украине считают официальным представителем президента страны в Крыму, заявил, что для возврата полуострова нынешней власти в Киеве необходимо будет прибегнуть к помощи иностранных сил.

В частности, Кориневич предлагает воздать новую международную площадку переговоров, целью которой должно стать возвращение Крыма в состав Украины.

Он также указал, что, например, по проблеме мирного разоружения Донбасса и прекращения огня на границах самопровозглашённых республик с другими частями Украины уже существует формат "Минских договорённостей", а вот по поводу изменения принадлежности Крыма такого формата пока нет.

Дмитрий Шевченко