Администрация нового украинского президента заявила о разработке стратегии по возврату упущенных территорий, сообщает DEITA.RU.

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Руслан Рябошапка рассказал на своей страничке в Facebook о том, что особая рабочая группа уже приступила к обсуждению плана "возвращения" неподконтрольных Киеву Крыма и Донбасса.

При этом, чиновник отметил, что данная стратегия будет базироваться на нормах и принципах международного гуманитарного и международного уголовного права.

Также Рябошапка отметил, что конкретные шаги будут представлены общественности только к 2020 году, а в ближайшее время группа уже представит свои основные направления деятельности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общинами Турции выразил уверенность, что Крым вернется в состав страны.

Дмитрий Шевченко