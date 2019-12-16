Команды четырех городов Приморья встретились на Первенстве Приморья

В эти выходные, 14-15 декабря, во Владивостоке прошел Чемпионат и Первенство Приморского края по кикбоксингу в дисциплин К1, сообщает DEITA.RU.

В соревнования приняли участия команды г. Владивостока, Уссурийска, Артема и Находки.

На торжественном открытии соревнований с приветственным словом выступили Президент Федерации кикбоксинга Виктор Тарабарин и директор Федерации Артём Янчев. Почетными грамотами были отмечены тренера Владимир Кофанов и Семен Полещук за вклад в развитие спорта в Приморском крае.

Так же, соревнования посетил депутат городской Думы г. Владивостока Виктор Аблапов, который произнес небольшую напутственную речь перед участниками соревнований.

«Состязания проходили очень напряженно, высокая конкуренция желание продемонстрировать результаты упорных тренировок – спортсмены показали действительно зрелищные и красивые бои. Тем не менее, соревнования прошли без серьезных нарушений правил и травм», - рассказали в федерации кикбоксинга Приморья.

На торжественном параде закрытия в присутствии почетных гостей и болельщиков были награждены победители соревнований.

Специальными призами были награждены:

Самый красивый бой - Егор Утенков и Фёдор Давлетшин;

Лучшая техника - Андрей Прохоров и Иван Федорчук;

За волю к победе - Станислав Петров.

Федерация кикбоксинга выражает благодарность департаменту спорта Приморского края за поддержку и финансирование соревнований.

«Мы гордимся нашими Приморским и спортсменами за профессионализм и красивые бои, и отдаём дань уважения их тренерам за высокую подготовку спортсменов. Это заключительные краевые соревнования в этом году, и я считаю, что они прошли достойно. Желаю всем спортсменов не терять волю к победе и добиваться новых высот в следующем году!» - прокомментировал президент Федерации кикбоксинга Виктор Тарабарин.

Иван Юрьев