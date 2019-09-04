Медики оценили приближающуюся угрозу, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о санитарно-эпидемиологической ситуации в России через призму изменений в популяции комаров, из-за которых возможно возникновение смертельных эпидемий.

По её словам, ситуация стабильна и каких-либо угроз в южных регионах страны не наблюдается. Заболевших большинством инфекционных нозологий значительно, в десятки раз ниже, чем в ряде развитых стран Европы и Азии.

Попова также указала на то, что российские учёные и врачи постоянно следят за ситуацией с численностью комаров на Черноморском побережье, а в целях предотвращения развития инфекций предпринимают необходимые меры.

Ранее эксперты сообщали, что вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму выявлено широкое распространение комаров — переносчиков вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и жёлтой лихорадки.

Дмитрий Шевченко