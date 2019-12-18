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Комфортные парковки окажутся под запретом
Новые правила для организации парковочных мест разработали в
России, сообщает DEITA.RU.
В России решили взяться за правила организации парковок в городах. Сейчас Росстат разрабатывает и уточняет размеры парковочных карманов, которые введут в стране.
Как пишет ТАСС, уже во втором квартале 2020 года в стране хотят утвердить национальный стандарт – он предполагает сужение мест для парковки. Когда именно вступят в силу новые правила, пока неизвестно.
Сейчас в стране действует один стандарт на все виды парковочных карманов: длина места 5,3 м и ширина 2,5 м. Для параллельной парковки введут следующие размеры: от 2 до 2,5 метров в ширину и от 5,5 до 6,5 метров в длину. Если место расположено под углом к дорожному полотну, то ширина останется максимальной, 2,5 м, а вот длину сократят до 5 м.
Елена Миронова