Комфортный для сбережений доход назвали россияне

Россияне смогут делать хоть какие-нибудь сбережения только в том случае, если доход в семье на одного человека будет превышать 35 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Росгосстрах жизнь» в результате опроса.

Чтобы начать активно откладывать на путешествия, хорошую мебель или первоначальный ипотечный взнос россияне должны иметь доход на одного члена семьи 35 тысяч рублей. При этом, по данным Росстата, среднедушевой доход в России в прошлом году не превысил 33 тысяч рублей.

В результате опроса удалось выяснить, что 59 процентов россиян не способны делать сбережения. Остальные граждане заявляют, что откладывать деньги получается нерегулярно. Они это делают либо с продажи имущества или помощи от близких родственников. 58 процентов от тех, кто все-таки копит деньги, делают это регулярно, а 9,6 процента работающих могут сберегать от премий.

Екатерина Брязгунова