telegr wh call

Новости

Космонавтам раздадут огнестрельное оружие

16 Сентябрь 2019, 17:30

Умерщвлять бездомных собак запретили в России

16 Сентябрь 2019, 17:15

Жильё в России стало ещё более недоступным

16 Сентябрь 2019, 17:00

Комфортный для сбережений доход назвали россияне

16 Сентябрь 2019, 16:57

«Хоровод дружбы» провели в Приморье

16 Сентябрь 2019, 16:45

Банки отказались от долгов граждан

16 Сентябрь 2019, 16:30

Синоптики сделали заявление о снеге в Приморье

16 Сентябрь 2019, 16:20

Пенсионеры начнут жить по новым стандартам

16 Сентябрь 2019, 16:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Комфортный для сбережений доход назвали россияне

16 Сентябрь 2019, 16:57

деньги, рубли, рубль

Россияне смогут делать хоть какие-нибудь сбережения только в том случае, если доход в семье на одного человека будет превышать 35 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Росгосстрах жизнь» в результате опроса.

Чтобы начать активно откладывать на путешествия, хорошую мебель или первоначальный ипотечный взнос россияне должны иметь доход на одного члена семьи 35 тысяч рублей. При этом, по данным Росстата, среднедушевой доход в России в прошлом году не превысил 33 тысяч рублей.

В результате опроса удалось выяснить, что 59 процентов россиян не способны делать сбережения. Остальные граждане заявляют, что откладывать деньги получается нерегулярно. Они это делают либо с продажи имущества или помощи от близких родственников. 58 процентов от тех, кто все-таки копит деньги, делают это регулярно, а 9,6 процента работающих могут сберегать от премий.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Отчет Кудрина Путину: положение России хуже не бывает

Кредиты в Сбербанке будет выдавать бездушная машина

В Сбербанке признали тяжёлую ситуацию

Популярное

Платить за услуги ЖКХ можно значительно меньше

Четырехдневная рабочая неделя вводится в России

Закрутили гайки: жёсткий запрет о снятии средств вступил в силу

Водители массово перестали платить транспортный налог
‡агрузка...
Загрузка...