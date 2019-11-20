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Комиссии за банковские переводы меняют в России
Переводы между картами могут подорожать для клиентов,
сообщает DEITA.RU.
Центральный Банк и Федеральная антимонопольная служба решили вернуться к обсуждению установления единой комиссии для переводов между картами. В последний раз тему поднимали в 2018 году.
Как пишет РИА Новости, идея состоит в том, чтобы заставить банки принять единые тарифы для переводов. Например, сделать одну ставку для перевода денег на карту другого банка и на карту своего банка в другом регионе. Размер этой комиссии каждый банк сможет выбирать самостоятельно.
Однако такая идея может привести к тому, что стоимость некоторых переводов вынужденно вырастет – вряд ли банки решат работать себе в убыток и установят пониженную комиссию.
Елена Миронова