telegr wh call

Новости

«Самое низкое значение»: Путин оценил состояние российской экономики

20 Ноябрь 2019, 22:45

Комиссии за банковские переводы меняют в России

20 Ноябрь 2019, 22:15

Младенцев лишат сухих смесей

20 Ноябрь 2019, 21:45

Можно умереть: опасное увлечение появилось у подростков

20 Ноябрь 2019, 21:15

Зам Медведева объяснил, куда дел триллион рублей

20 Ноябрь 2019, 20:45

Результаты ЕГЭ могут аннулировать из-за почерка

20 Ноябрь 2019, 20:15

НАТО предъявило территориальные требования к России

20 Ноябрь 2019, 20:00

Тропический рай станет ближе к жителям Владивостока

20 Ноябрь 2019, 19:56

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Комиссии за банковские переводы меняют в России

деньги, карты, карта

Переводы между картами могут подорожать для клиентов, сообщает DEITA.RU.

Центральный Банк и Федеральная антимонопольная служба решили вернуться к обсуждению установления единой комиссии для переводов между картами. В последний раз тему поднимали в 2018 году.

Как пишет РИА Новости, идея состоит в том, чтобы заставить банки принять единые тарифы для переводов. Например, сделать одну ставку для перевода денег на карту другого банка и на карту своего банка в другом регионе. Размер этой комиссии каждый банк сможет выбирать самостоятельно.

Однако такая идея может привести к тому, что стоимость некоторых переводов вынужденно вырастет – вряд ли банки решат работать себе в убыток и установят пониженную комиссию.

Елена Миронова

Читайте также:

Банковскую тайну отдадут судебным приставам

Когда от наследства нужно отказаться, сказал Верховный суд

Сбербанк сделал заявление о банковских картах

Популярное

Синоптики рассказали, чего ждать в декабре

«Сумма просто бешеная» - будущие водители шокированы новыми порядками

Губернатор устроил разнос главам районов

Медведев простит долги по кредитам
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...