Комиссии за банковские переводы меняют в России

Переводы между картами могут подорожать для клиентов, сообщает DEITA.RU.



Центральный Банк и Федеральная антимонопольная служба решили вернуться к обсуждению установления единой комиссии для переводов между картами. В последний раз тему поднимали в 2018 году.

Как пишет РИА Новости, идея состоит в том, чтобы заставить банки принять единые тарифы для переводов. Например, сделать одну ставку для перевода денег на карту другого банка и на карту своего банка в другом регионе. Размер этой комиссии каждый банк сможет выбирать самостоятельно.

Однако такая идея может привести к тому, что стоимость некоторых переводов вынужденно вырастет – вряд ли банки решат работать себе в убыток и установят пониженную комиссию.

Елена Миронова