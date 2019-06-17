Ноль баллов получил за Единый государственный экзамен учащийся из-за ручки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на портал "360". Выпускник посчитал это шуткой, но это действительно оказалось так.

Случай имел место быть в астраханской третьей гимназии. Ноль баллов за ЕГЭ по математике присвоила ему комиссия потому, что работа не просканировалась, кроме титульного листа.

Инцидент стал совершенно неожиданным, поскольку свою ручку выпускник приобрел в особом магазине с товарами для ЕГЭ. Директор гимназии утверждает, что ручка была абсолютно нормальной, сканер – тоже. Как произошедшее стало возможным, еще не ясно, но проверка идет.

Теперь гимназист переживает и за результаты ЕГЭ по русскому языку, написанные той же пастой. Он опасается, что не сможет поступить в вуз в этом году.

Анастасия Туркова