Центробанк заявил о недопустимости завышения банками комиссий за переводы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

В России готовится к запуску система быстрых платежей. Об этом рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По её словам, особенностью новой системы станет низкая комиссия за переводы с счёта на счёт между банками. На сегодняшний день она в среднем составляет 1%. Однако в самом Центробанке считают, что её уровень можно понизить до 0,3 - 0,5 процентов.

Главной идеей понижения комиссии Набиулинна назвала то, что банки не должны зарабатывать на её завышении.

Председатель Центробанка также прокомментировала дискуссию по комиссиям за эквайринг. Она подчеркнула, что регулятор старается не вмешиваться в чисто коммерческую деятельность банков.