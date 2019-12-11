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Комиссиям банков подписали конец

Карты

Платить кредитным учреждениям больше не придется, сообщает DEITA.RU.

Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга. Днем ранее закон в третьем чтении приняли депутаты Госдумы. Теперь осталось, чтобы документ подписал президент России.

Теперь россиянам не придется платить комиссию банкам за переводы с карты на карту в пределах одного банка между разными регионами. До сих пор такие операции, например, при переводе с карты Сбербанка в Москве на карту Сбербанка в Санкт-Петербурге, облагались комиссиями.

Ранее российский премьер заявил, что считает эти платы бессмысленными: банки не тратят деньги на обеспечение этих операций, а, значит, просто зарабатывают на гражданах. Позднее глава Сбербанка пообещал отказаться от комиссий в 2020 году.

Когда вступит в силу принятый в среду закон, пока неизвестно.

Елена Миронова

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