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Комиссиям банков подписали конец
Платить кредитным учреждениям больше не придется, сообщает
DEITA.RU.
Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга. Днем ранее закон в третьем чтении приняли депутаты Госдумы. Теперь осталось, чтобы документ подписал президент России.
Теперь россиянам не придется платить комиссию банкам за переводы с карты на карту в пределах одного банка между разными регионами. До сих пор такие операции, например, при переводе с карты Сбербанка в Москве на карту Сбербанка в Санкт-Петербурге, облагались комиссиями.
Ранее российский премьер заявил, что считает эти платы бессмысленными: банки не тратят деньги на обеспечение этих операций, а, значит, просто зарабатывают на гражданах. Позднее глава Сбербанка пообещал отказаться от комиссий в 2020 году.
Когда вступит в силу принятый в среду закон, пока неизвестно.
Елена Миронова