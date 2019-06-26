На заседании комитета по социальной политике и делам ветеранов депутаты рассмотрели поступившие в Думу города Владивостока обращения по вопросам выделения земли под кладбище, организации столовой для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, поддержки педагогических кадров, сообщили DEITA.RU в Думе города.

В работе комитета приняли участие председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, первые заместители главы администрации города Владивостока Ольга Козерацкая и Наталья Соколова, руководители управлений городской администрации, председатель Владивостокского городского совета ветеранов Сергей Кондратенко.

Владивостокский городской совет ветеранов обратился в Думу города Владивостока с просьбой оказать содействие в решении вопроса о вводе в эксплуатацию колумбария на кладбище «Лесное» и о выделении земли на острове Русский для размещения кладбища с мемориальным участком под воинское захоронение и создание аллеи героев, погибших в ходе локальных войн и военных конфликтов.

Первый заместитель главы администрации города Владивостока Наталья Соколова пояснила, что в настоящее время ведется работа по оформлению колумбария в муниципальную собственность. Что касается выделения земли под кладбище на острове Русский, то пока это не представляется возможным, так как многие участки земли находятся в ведении Министерства обороны. В настоящее время началась работа по инвентаризации земель, и по ее окончании можно будет вернуться к рассмотрению обсуждаемого вопроса.





На заседании комитета депутаты рассмотрели обращение Приморской организации профессиональных союзов работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации предпринимательства Российской Федерации «Торговое Единство» с просьбой выделения помещения для организации социальной столовой по адресу: г. Владивосток, ул. Гоголя, 19.





Председатель комитета Людмила Таран напомнила, что на одном из заседаний комитета по социальной политике и делам ветеранов рассматривался вопрос о создании центра реабилитации для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в том числе была затронута проблема создания социальной столовой.

Первый заместитель главы администрации города Наталья Соколова сообщила, что в реестре муниципального имущества Владивостокского городского округа указанные нежилые помещения не значатся. В то же время она предложила рассмотреть как вариант для размещения столовой здание склада, расположенное по адресу: улица Воропаева, 33 б.

Депутаты намерены совместно со специалистами администрации осмотреть здание на предмет использования его в указанных целях.

Педагогический коллектив детской школы искусств №1 имени Сергея Прокофьева обратился в Думу города Владивостока с просьбой повысить педагогические оклады. «В связи с тем, что в марте 2019 года в общеобразовательных школах города Владивостока оклады учителей были повышены, просим повысить оклады педагогам дополнительного образования», - говорится в обращении.

По итогам обсуждения комитет принял решение направить в администрацию Приморского края письмо с просьбой утвердить перечень педагогических должностей учреждений культуры. Также депутаты планируют совместно с руководством управления культуры встретиться с коллективом школы искусств и обсудить актуальные вопросы.





По инициативе председателя Думы города Владивостока Андрея Брика на заседании комитета депутаты обсудили вопрос о реализации в городе Владивостоке национального проекта «Образование». Начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Лариса Карпачева доложила, что в рамках национального проекта в школах внедряются современные образовательные технологии, в частности средняя общеобразовательная школа № 57 школа и лицей «Технический» получат комплексы по робототехнике для совершенствования обучения по информатике, физике и технологии. В Центре детского творчества создается детский технопарк – «Кванториум», который предусматривает ежегодное обучение по дополнительным образовательным программам не менее 800 детей на бюджетной основе, а также еще 3 тысячи детей будут вовлечены в мероприятия и олимпиады, проводимые технопарком. Для создания дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях ведется строительство новых школ в микрорайонах Снеговая падь и Патрокл. Также докладчик рассказала, как решаются задачи по созданию в школах цифровой образовательной среды, повышению квалификации педагогов, развитию сети дошкольных образовательных учреждений.

В ходе обсуждения депутаты решили направить в администрацию города свои предложения по реализации национального проекта.