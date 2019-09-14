Коммерческие фирмы похитили деньги пенсионеров

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Уголовное дело из-за мошенничества частной фирмы с деньгами пенсионеров начал следственный комитет, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Следком проверяет две компании по подозрению в мошенничестве со средствами пенсионеров. По версии следствия, штат и руководство ООО ПФК «СоцАгроФинанс» и ООО «КФХ и партнеры» заключали с россиянами инвестиционные договоры. При этом они не планировали возвращать деньги обратно вложившимся.

Следствие проводит обыски и другие необходимые действия, чтобы выяснить детали о обстоятельства преступления. Ведется поиск всех, кто причастен к организации мошеннического плана и воплощению его в жизнь.

Анастасия Туркова

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