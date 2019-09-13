Коммерсант потерял 14 миллионов на российской таможне

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Челночница из Уссурийска потеряла более четырнадцати миллионов рублей из-за приморской таможни. Об этом сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в транспортной прокуратуре Приморья, в прошлом году женщина десятками килограммам вывозила товар из Китая, «забывая» при этом задекларировать баулы и оплатить таможенный сбор.

Предприимчивая жительница Уссурийска даже организовала свой собственный картель из «помогаек», которые с марта по октябрь перевозили тюки с товарами через границу с Суйфэньхе якобы для личного использования. Далее баулы принимались подельниками челночницы и перевозились на склад.

В один из таких рейдов преступные махинации были замечены сотрудниками транспортной прокуратуры. Оказалось, что общая сумма незаконно вывезенного товара за восемь месяцев превысила двенадцать миллионов рублей, а неуплаченных платежей – два миллиона рублей.

На «предпринимательницу» завели уголовное дело, которое было передано в Пограничный суд для дальнейших разбирательств.

Все вещи, разумеется, были изъяты ведомством. А «забытые» таможенные сборы женщине все-таки придется оплатить.

Екатерина Цой

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