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6 Декабрь 2019, 18:15

«Коммерсантъ»: власти хотят увеличить пенсии

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Программа, которая пока находится на этапе разработки, стент доступной только молодежи, сообщает DEITA.RU.

Журналисты издания «Коммерсантъ» узнали о планах правительства увеличивать пенсии россиян. Речь идет о софинансировании из федерального бюджета взносов по Гарантированному пенсионному плану.

Согласно опубликованной информации, которую уже подтвердил замминистра финансов Алексей Моисеев, власти хотят участвовать в формировании накоплений в ГПП с возможностью переноса в него и обязательных пенсионных взносов по ОПС.

Пока, отметил представитель Минфина, вопрос только обсуждается в правительстве. Если такое решение будет принято, то участвовать в программе софинансирования, по сути удваивания взносов, смогут только молодые люди, которые к тому моменту начнут карьеру. Тех, кому сейчас это нужнее всего, предпенсионеров, программа не затронет.

Елена Миронова

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