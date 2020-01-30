«Коммерсантъ»: власти хотят увеличить пенсии

Программа, которая пока находится на этапе разработки, стент доступной только молодежи, сообщает DEITA.RU.



Журналисты издания «Коммерсантъ» узнали о планах правительства увеличивать пенсии россиян. Речь идет о софинансировании из федерального бюджета взносов по Гарантированному пенсионному плану.

Согласно опубликованной информации, которую уже подтвердил замминистра финансов Алексей Моисеев, власти хотят участвовать в формировании накоплений в ГПП с возможностью переноса в него и обязательных пенсионных взносов по ОПС.

Пока, отметил представитель Минфина, вопрос только обсуждается в правительстве. Если такое решение будет принято, то участвовать в программе софинансирования, по сути удваивания взносов, смогут только молодые люди, которые к тому моменту начнут карьеру. Тех, кому сейчас это нужнее всего, предпенсионеров, программа не затронет.

Елена Миронова