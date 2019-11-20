Коммунисты предложили в 10 раз поднять стоимость новогодних билетов для детей

Депутаты КПРФ Уссурийска предложили сэкономить на библиотеках и заработать на детях в праздники, сообщает DEITA.RU.



Сегодня, 20 ноября, депутаты от КПРФ заявили об экономической нецелесообразности социальных программ, жаркие споры разгорелись на заседании комиссий Думы Уссурийского городского округа.

Во время заседания народные избранники рассмотрели несколько вопросов, в том числе о бюджете на следующий год и корректировках на этот год. Во время обсуждения вопросов депутаты от КПРФ поставили под сомнение целесообразность содержания и открытия новых библиотек в сельских поселениях городского округа.

По мнению некоторых народных избранников, на библиотечную систему выделяется слишком много денег, которые можно было бы пустить на другую сферу. Действительно, зачем тратиться на детское воспитание и образование. Также коммунистов не устроило запланированное открытие библиотек в следующем году в соседних поселках города.

Но самые ожесточенные споры вызвало предложение коммунистов повысить стоимость билетов для детей на новогодние представления в местных театрах и домах культуры в 10 раз. Если сейчас стоимость билетов составляет 200 рублей, то, по мнению «красных», подобные билеты необходимо продавать минимум за две тысячи рублей. Иначе это «экономически не обосновано» для местного бюджета.

Обсуждение вопросов вызвало горячее обсуждение, выкрики с места и споры между депутатами. В работу комиссии вмешался глава города Евгений Корж, который посоветовал депутатам вынести вопрос финансирования спортивных и культурных программ на голосование, добавив, что нормальные депутаты, заботящиеся о детях, проголосуют за предоставленные расчеты. В итоге бюджет был принят в первом чтении.

Иван Юрьев