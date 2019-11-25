Комнату с озорной бабушкой предлагают во Владивостоке

Довольно интересную публикацию могли увидеть жители Приморского края на популярном сайте объявлений, сообщает DEITA.RU. В разделе «Недвижимость» в конце второй декады ноября было опубликовано весьма странное объявление об аренде комнаты в квартире.

Публикация изобилует требованиями к будущим квартиросъёмщикам, а также сообщает о соседке, которая проживает в соседней комнате квартиры. Авторы объявления обозначили женщину как «Бабушка-озорница», благодаря некоторым вредным привычкам пенсионерки.

Внушительный ряд требований изобилует интересными оборотами. Так, авторы объявления желают видеть в качестве квартиранта человека, ведущего «здоровый и здравый образ жизни», а также просят не обращаться в качестве соискателей «людей слишком уж трудной судьбы».

Примечательно, что арендодатели предупреждают будущих жильцов о том, что «за бабушкой и квартирой ведется круглосуточное видеонаблюдение». Кроме того, авторы объявления пожелали поделиться планами пенсионерки, а именно «изучение: тюркского, китайского, армянского, вьетнамских языков, - в планы бабушки не входит».

Стоит отметить, что рынок жилья во Владивостоке неотступно дорожает. Увеличение стоимости касается как продажи, так и аренды квартир, малогабаритного жилья и частных домов.

Софья Корф