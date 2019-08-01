Прокуратура Владивостока нашла пугающие нарушения в компаниях, которые поставляли продукцию в школы города, сообщает DEITA.RU.



Владивостокские школьники могли отравиться едой из столовых. К такому выводу пришли сотрудники городской прокуратуры, которые проводили проверку деятельности ряда юридических лиц, поставляющих еду в образовательные учреждения города.

Оказалось, что на производствах были обнаружены продукты питания с истекшим сроком годности, а также без маркировок. Кроме того, суточные пробы снимались не в полном объеме, а также были нарушены требования к обработке пищи.

По результатам проверок были возбуждены дела об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов за нарушение правил хранения и приготовления еды для детей – 50 тысяч рублей.

Елена Миронова