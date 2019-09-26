Компания «Аттис Энтерпрайс» широко внедряет в практику производственный экологический мониторинг

Сегодня проблемы качества окружающей среды и подходы к обеспечению комфортных условий жизнедеятельности становятся приоритетными, в связи с чем к производственной деятельности предъявляются повышенные требования. Это приводит к необходимости реализации дополнительных мер, способствующих не только снижению пыления при перегрузке угля, но и научному обоснованию воздействия предприятия на все компоненты окружающей среды.

Одним из таких инструментов является экологический мониторинг, преследующий целью как получение достоверной информации о состоянии на территории производственного объекта, в санитарной зоне, но и за границей его влияния для принятия управленческих решений, касающихся природоохранной деятельности.

С 2017 года ООО Компания «Аттис Энтерпрайс» активно проводит экологический мониторинг, реальные результаты которого способствуют снижению негативного воздействия на окружающую среду. Одним из первых мероприятий, реализованных в рамках данной активности, была разработка предложений по установке систем диагностики пыления на / за границей санитарно-защитной зоны угольного терминала. В рамках данного мероприятия коллективом Инженерной школы Дальневосточного федерального университета совместно со специалистами МГУ им. адм. Г.И. Невельского разработана геоинформационная система для визуализации рассеивания угольной пыли при ведении погрузочно-разгрузочной деятельности. Внедренная интерактивная модель позволяет руководству Компании своевременно принимать решения по использованию систем пылеподавления во время проведения основных технологических операций при разных скоростях и направлениях ветров.





Компания проводит дополнительный мониторинг параметров окружающей среды, который включает исследование донных отложений, состояние морских вод, морской биоты, подземных вод, почвенного покрова, а также мониторинг очистки поверхностного стока на очистных сооружениях, поскольку деятельность угольного терминала затрагивает все среды географической оболочки. Мероприятия проводятся поквартально, что позволяет не только составить объективную картину влияния производственной площадки на смежные с терминалом территории, но и разработать оптимальные стратегии корректировки технологических решений, направленных на стабилизацию экологической обстановки в районе деятельности.

Профессиональный водолаз-гидробиолог проводит подводную ландшафтную съемку, обследуя на каждой точке участок площадью 100 м2. Результаты подводной съемки в районе водопользования Аттис Энтерпрайс позволили увидеть и асцидии, которые любят чистую воду; и серых ежей, это, как известно, ценный природный ресурс; и нуцеллу – это брюхоногий моллюск, который тоже любит чистую воду. А вот достаточно увесистый большой плотный трепанг и довольно большое количество гребешков. Все это говорит о том, что биота живет в бухте Находка, успешно приспосабливается к имеющимся условиям и активному судоходству.

Работа реализуется коллективом Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета при участии специалистов Тихоокеанского института географии ДВО РАН . Анализ полученных проб осуществлен аккредитованным в качестве Испытательной лаборатории эколого-аналитическим центом ДВФУ.





Результаты проводимого мониторинга, статистика полученных данных, позволяет утверждать, что внедрение на универсальном угольном терминале Аттис Энтерпрайс целого комплекса Наилучших доступных технологий, инвестиции в экологические мероприятия не только повышают экологический имидж компании, но и дают реальные результаты, способствующие снижению негативного воздействия на окружающую среду.