При этом члены трех комитетов Государственной Думы обсуждают, как снизить плату за вывоз мусора в России, сообщает DEITA.RU.



Мусорная реформа в подавляющем большинстве регионов России началась в январе этого года. Власти признали: пока все идет не так гладко, как планировалось. Система работает идеально не везде, а жители недовольны тем, что плата за вывоз мусора увеличилась.

При этом накануне «Ведомости» сообщили о том, что мусорная компания «Хартия» Игоря Чайки (сын генпрокурора России) планирует попросить из бюджета 2 млрд рублей. по данным издания, это необходимо для того, чтобы в Московской, Тульской и Ярославской областях создать два новых проекта. Чайка-младший планирует построить комплексы по сортировке и переработке отходов. Для загрузки мощностей «Хартия» планирует модернизировать сортировочный комплекс на Алтуфьевском шоссе в Москве.

Однако два миллиарда не возьмутся из неоткуда. Бюджет, как говорится, не резиновый, так что закономерным результатом выделения «Хартии» такой крупной суммы денег станет очередное повышение коммунальных платежей.

Последнюю проблему, высокие цены для граждан за утилизацию отходов, накануне обсудили в Государственной Думе. Представители трех комитетов Госдумы, по экологии и охране окружающей среды, по контролю и Регламенту, по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, провели совместное заседание по теме контроля за ходом реализации «мусорной реформы» в городах России.

В ходе заседания депутаты обсудили проблемы, которые существуют вокруг «мусорной реформы»: размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО и поручения от правительства. Как отметил Председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, поручения от Дмитрия Медведева есть, а вот нормативных актов от правительства РФ все еще нет.

Бурматов также отметил, что в ряде регионов размер плат корректировался несколько раз. А это значит, что «цены брались с потолка». Кроме того, ряд регионов до сих пор платит по объему площади, а не от количества проживающих. Такой способ обходится людям дороже.

Кроме того, в ряде регионов специалисты выявили мошеннические схемы - результаты уже в Генпрокуратуре.

По итогам заседания депутаты пришли к выводу, что необходимо активизировать работу правительства по вопросам «мусорной реформы», а также проследить за тем, чтобы плата за обращение с ТКО для граждан снижалась.

В четверг, 20 июня, Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что рост тарифов по «мусорной реформе» неизбежен. Президент отметил, что для переработку того количества отходов, которое производится в России ежегодно (порядка 70 млн тонн) необходимо создавать и модернизировать техническую и логистическую базу. Увеличение расходов в ближайшее время будет происходить.

Ранее ИА DEIRA.RU уже писало о ходе реализации «мусорной реформы» в России. Например, что в случае включения в список затрат расходы на рекультивацию плата вырастет на 5%.

Елена Миронова