Известный российский сервис по доставке еды решил выпустить социальную рекламу и оскандалился, сообщает DEITA.RU.

Суть идеи казалась простой: желая развеять стереотипы о профессии курьер, маркетологи рассказали о настоящих специальностях и интересах. Самыми распространенными, как ни странно, оказались репортер, учитель, альпинист, офицер, актер и другие.

Россияне не оценили такой рекламы, заявив, что таким нехитрым способом россиянам показали неудачников и еще раз подчеркнули, что сегодня в нашей стране гуманитарные профессии не ценятся.

Как пишет «Версия», людям не понятно, чему так радуется учитель литературы, если ему пришлось идти трудиться курьером.

Екатерина Брязгунова