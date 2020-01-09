Компания взыскала 5 миллионов с приморских коммунальщиков

«Федеральная Сетевая Компания», главный российский энергетик, подающий электричество в дома граждан страны, наряду с последними, похоже, потерял терпение к предприятиям ЖКХ. С поставщика коммунальных услуг в Приморье в пользу ПАО «ФСК» взыскано 5 000 000 рублей, сообщает DEITA.RU

Исполнительное делопроизводство осуществляли судебные приставы в Лесозаводске. Там неназванная компания задолжала энергетикам-монополистам немалые деньги. Можно предположить, что ответчик осуществлял свою деятельность не в темноте, но под светом ламп, электричество для которых не было оплачено.

По итогам исполнительного делопроизводства документ о взыскании направили ЖКХ-оператору. Тот, осознав возможные последствия неуплаты долга, поспешил утрясти финансовые разногласия – в установленный законом срок.

Евгений Черёмухин