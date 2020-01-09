Новости
Водителям напомнили о правилах проведения техосмотра
10 Январь 2020, 01:15
Ставки по ипотеке в 2020 году станут такими
10 Январь 2020, 00:30
«Бабушка плачет от обиды»: надбавку в 1 рубль объяснили в ПФР
9 Январь 2020, 23:45
Правила продажи табачных изделий опять поменяли
9 Январь 2020, 23:15
Катание на тюбингах принесло очередную смерть
9 Январь 2020, 22:45
«Друг человека»: новый губернатор - лучше собаки
9 Январь 2020, 22:15
Путин не станет «голубем мира» в войне США и Ирана
9 Январь 2020, 21:45
Пожар уничтожил жилой дом в Приморье – видео
9 Январь 2020, 21:15
Компания взыскала 5 миллионов с приморских коммунальщиков
«Федеральная Сетевая Компания», главный российский энергетик, подающий электричество в дома граждан страны, наряду с последними, похоже, потерял терпение к предприятиям ЖКХ. С поставщика коммунальных услуг в Приморье в пользу ПАО «ФСК» взыскано 5 000 000 рублей, сообщает DEITA.RU
Исполнительное делопроизводство осуществляли судебные приставы в Лесозаводске. Там неназванная компания задолжала энергетикам-монополистам немалые деньги. Можно предположить, что ответчик осуществлял свою деятельность не в темноте, но под светом ламп, электричество для которых не было оплачено.
По итогам исполнительного делопроизводства документ о взыскании направили ЖКХ-оператору. Тот, осознав возможные последствия неуплаты долга, поспешил утрясти финансовые разногласия – в установленный законом срок.
Евгений Черёмухин