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Компания закрылась: россияне травились "здоровой пищей"
11 Сентябрь 2019, 23:32
Сеть по продаже продукции здорового питания закрылась из-за множественных отравлений покупателей и проверки сотрудниками Роспотребнадзора, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Остановила производство Healthy Food, которая ранее продавала готовые блюда в автоматах и кафе Москвы. Торговая сеть заявила о закрытии после того, как Роспотребнадзор опубликовал результаты проверки в среду.
Еще в июле за медицинской помощью начали обращаться десятки купивших продукцию компании. У многих из них был обнаружен сальмонеллез.
Проверяющее ведомство заинтересовалось поступившей информацией и компанией, в цехе которой обнаружили множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Оборудование заржавело, помещения в плохом состоянии, холодильники неисправны. Инструкций для производства не было, а готовые блюда уходили в продажу лишь на следующий день.
Сейчас компания выплатила большей части пострадавших потребителей компенсации.
Анастасия Туркова
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