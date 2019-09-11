Компания закрылась: россияне травились "здоровой пищей"

Сеть по продаже продукции здорового питания закрылась из-за множественных отравлений покупателей и проверки сотрудниками Роспотребнадзора, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Остановила производство Healthy Food, которая ранее продавала готовые блюда в автоматах и кафе Москвы. Торговая сеть заявила о закрытии после того, как Роспотребнадзор опубликовал результаты проверки в среду.

Еще в июле за медицинской помощью начали обращаться десятки купивших продукцию компании. У многих из них был обнаружен сальмонеллез.

Проверяющее ведомство заинтересовалось поступившей информацией и компанией, в цехе которой обнаружили множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Оборудование заржавело, помещения в плохом состоянии, холодильники неисправны. Инструкций для производства не было, а готовые блюда уходили в продажу лишь на следующий день.

Сейчас компания выплатила большей части пострадавших потребителей компенсации.

Анастасия Туркова