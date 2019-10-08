Компанию Текиевых требуют признать банкротом

В арбитражный суд Приморского края поступило заявление от индивидуального предпринимателя, в котором истец просит признать компанию ООО «Орлиное гнездо-2» несостоятельным, сообщает DEITA.RU.



Согласно базе проверки контрагентов Seldon, сумма исковых заявлений к застройщику составляет 1 937 049 рублей. Судебный процесс начался еще 2 сентября, тогда суд предложил индивидуальному предпринимателю исправить ошибки, при подаче заявления, до 3 октября 2019 года. Второй процесс прошел в понедельник 7 октября, тогда же суд предложил индивидуальному предпринимателю исправить ошибки до начала ноября. Пока дело осталось без движения.

Отметим, что у ООО «Орлиное гнездо-2» основное направление деятельности связано с созданием архитектурного объекта. Адрес регистрации компании ЖК «Орлиное гнездо» – по улице Аксаковской, 1. Учредителями компании являются Елена Текиева, супруга депутата Законодательного собрания Джамбулата Текиева, вторым учредителем приходится Юрий Смирнов, учредитель нескольких строительных предприятий Приморья.

За несколько лет существования компания успела возвести несколько элитных многоквартирных домов в районе сопке Орлиное гнездо, в основном дома появляются в районах улиц Аксаковская и Некрасовский переулок, 17. Несколько лет назад строительство домов вызывало большой ажиотаж во Владивостоке - жители выступали против строительства и изменения городского фасада в районе видовой площадки. Помимо многоквартирных домов, компания возводит многоярусные парковки.

Иван Юрьев