«Компенсация 127 тысяч» — ФСС рассказал о новом обмане

Фонд соцстрахования предупредил россиян о принципиально новом мошенничестве. Теперь аферисты пустили в ход не только «заблокированные банковские карты» потенциальной жертвы, а крупные единовременные выплаты, которые якобы полагаются россиянам, сообщает DEITA.RU.

Мошенники звонят на мобильные телефоны, а также рассылают электронные письма, рассказывая о якобы положенных выплатах. Злоумышленники ссылаются на указ самого главы государства, согласно которому с 1 января текущего года граждане России, а также бывших советских республик имеют право на социальную компенсацию. Отмечается, что выплаты крупные, но единовременные. Одной потенциальной жертве компенсацию пообещали даже 127 тысяч рублей.

Чтобы получить обещанные десятки тысяч, нужно всего лишь заполнить электронное заявление, в котором важно указать все данные банковской карты. Подать заявление нужно, как утверждают мошенники, как можно быстрее. Если затянуть хотя бы один-два дня, можно просто-напросто опоздать со сроками.

Как пишет РГ, никакого документа, который бы позволял гражданам получить единовременную выплату лишь за то, что они бывшие жители Советского Союза, не существует. Также отмечается, что россиянам надо быть внимательным к названиям. Официальное название Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ), а аферисты называют свои фиктивные фонды как-нибудь иначе.

Екатерина Брязгунова