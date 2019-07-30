В очень непростой ситуации оказался житель Краснодарского края. Он подал в суд на строительную компанию. Мужчина заключил договор с застройщиком на строительство двухкомнатной квартиры. Но в обещанный срок дом так и не достроили, сообщает DEITA.RU.

В суд мужчина обратился за помощью, рассчитал сумму неустойки - 720 240 рублей, также потерпевший запросил выплату штрафа в 50% от суммы, а для удовлетворения моральной компенсации хватило бы и 15 тысяч рублей.

Но Ленинский районный суд сильно удивил всех. Он, конечно, встал на сторону истца, только слегка урезал сумму. Неустойку оценили в 10 тысяч рублей, штраф в 5 тысяч. А 1000 рублей, по мнению, суда, вполне хватит, чтобы залечить душевные раны. И снизил сумму до 10 рублей, ссылаясь на статью 333 Гражданского кодекса РФ. Но в такой «справедливости» Верховный суд усомнился.

«Лазейка», когда сумму денежной компенсации суд может уменьшить, есть. Но для этого должны быть учтены несколько нюансов. Во-первых, о пересчете суммы штрафа ответчик должен заявить в суд. И, разумеется, он должен привести аргументы, почему сумма для него должна быть снижена. Соответствует ли сумма выплаты реальной картине и ущербу. Но на эти детали районный суд закрыл глаза. Верховный суд отменил все предыдущие решения и отправил дело на повторное рассмотрение.

Екатерина Кононенко