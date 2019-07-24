Депутаты Законодательного Собрания Приморского края приняли решение о компенсации разницы в тарифах государственным теплоснабжающим организациям, сообщает DEITA.RU.

Переход в 2015 году от ранее существовавшего порядка предоставления гражданам социальной выплаты на оплату коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему водоснабжению к субсидированию теплоснабжающих организаций, значительно упростил процедуру оплаты коммунальных услуг для населения. Теплоснабжающие организации в свою очередь получили право на компенсацию выпадающих доходов от применения льготного тарифа для населения, которую они получают в виде субсидий из краевого бюджета.



Однако, как показала правоприменительная практика, в Приморском крае теплоснабжающими организациями является ряд государственных учреждений (УФСБ России по Приморскому краю, ФКУЗ Санаторий "Приморье", ФГБОУ "Всероссийский центр "Океан" и др.), которым в соответствии с Бюджетным кодексом субсидии не предоставляются. Между тем к подведомственным этим учреждениям котельным подключены 339 домов, в которых проживает 34 тысячи человек.



Теперь гражданам, получающим услуги теплоснабжения от федеральных государственных учреждений, могут предоставить социальную выплату, которая будет назначаться органами социальной защиты на основании сведений, предоставляемых теплоснабжающими организациями, которые содержат информацию о разнице между размером платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению, рассчитанным по экономически обоснованному и льготному тарифу. Социальная выплата будет перечисляться гражданам на их лицевой счет, который открыт теплоснабжающей организацией. Предоставление выплаты будет осуществляться до 2022 года, за этот период планируется передать объекты теплоснабжения КГУП "Примтеплоэнерго".



Потребность средств краевого бюджета на предоставление социальной выплаты гражданам с 1 октября по 31 декабря 2019 года составляет - 14 млн 30 тыс рублей. На 2020 год потребуется 37 млн 340 тыс рублей.



«Радует, что наконец-то найдено решение вопроса, который рассматривался два года после обращения управления ФСБ России по Приморскому краю. Сегодня мы даем возможность жителям домов, которые обслуживают котельные федеральных учреждений, оплачивать теплоснабжение по льготному тарифу. Такое жилье есть в моем избирательном округе в поселке Трудовое, там, в частности, проживают много ветеранов военной и пограничной службы, поэтому закон имеет социальную направленность», - отметил председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик.

Дмитрий Санников