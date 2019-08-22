В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке продолжаются ремонтные работы на 15 улицах, сообщает DEITA.RU.

Всего на этих объектах запланировано заасфальтировать более 200 тысяч квадратных метров дорог, а также 45 тысяч квадратных метров тротуаров. Не забыты и тротуарные и дорожные бордюры: новых ограждений установят более 50 тысяч метров.

Дорожная инфраструктура во Владивостоке обновляется комплексно. Кроме подготовки полотна и укладки асфальта, специалисты приводят в порядок люки инженерных коммуникаций, а также строят подпорные стены.

Например, на улице Добровольского строители делают новые пешеходные зоны, восстанавливают прилегающую дорожную инфраструктуру – лестницы и автобусные остановки. На дороге уложили нижний, выравнивающий слой асфальта, подняли на новый уровень и заменили люки и решетки сетей инженерных коммуникаций.

А на улице Шкотовской специалисты для отвода воды уложат трубы, а также поднимут на уровень люки инженерных сетей. Новый же асфальт будет уложен здесь на участке от улицы Маковского до Садгородской.

В 2019 году во Владивостоке в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в соответствие с нормативами приведут сразу 15 улиц: Воропаева, Приходько, Шепеткова, Спиридонова, Нерчинская, Нижнепортовая, Хабаровская, Луговая – от площади Баляева до Рудневского моста, Енисейская, Кирова, Шкотовская, Добровольского, Сахалинская, Калинина, Вилкова – от Интернациональной до Борисенко, 2, и Вилкова – от 50 лет ВЛКСМ до Вилкова, 14.

Всего же на территории же Владивостокской агломерации в 2019 году по нацпроекту отремонтируют 81 километр дорог на сумму 1,8 миллиарда рублей. Кроме Владивостока, ремонтные работы ведутся в Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах.

Дмитрий Санников