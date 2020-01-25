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Компьютерный мастер, с которым нужно быть бдительным, работает во Владивостоке
Нестандартная реклама всегда бросается в глаза, но
необязательно в позитивном ключе, напоминает DEITA.RU.
Фотография объявления о работе компьютерного мастера, живущего во Владивостоке, опубликована на развлекательном портале Pikabu. Листок привлек внимание пользователя нестандартным оформлением.
«Издалека подумал, что полиция о чем-то хочет предупредить меня», – пишет автор снимка.
Дизайн листовки напоминает объявления о розыске: в левой части черно-белое фото мужчины в анфас, справа текст, и все это озаглавлено жирно набранным предупреждением «Осторожно». Но содержание текста оказывается рекламным: «Вы живете рядом с компьютерным мастером, он расклеивает листовки и ремонтирует компьютеры, будьте бдительны, после него компьютеры работают как новые».
В комментариях под записью оказалось, что аналогичные листовки были замечены в разных районах города, а прошлом месяце и вовсе замечены в Хабаровске. Кроме того, многие пользователи поделились исключительно негативным опытом обращения к подобным частным «специалистам».
Елена Кот
Фото pikabu.ru/ mini41