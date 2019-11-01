Кому это нужно: изменения в ПДД прояснил эксперт

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В России решили приравнять электросамокаты и моноколеса к транспортным средствам, сообщает DEITA.RU. Соответствующие поправки разработали представители Минтранса.

Согласно нововведениям, которые подготовило министерство, в перечень новых видов транспорта войдут набирающие популярность в России гироскутеры, сегвеи, моноколеса, электросамокаты и другие. Для каждой возрастной группы будут установлены самостоятельные правила, которые укажут в Правилах дорожного движения.

В качестве примера можно привести детей до семи лет. Юным россиянам можно будет ездить на электросамокатах и по пешеходным дорожкам, и по тротуарам, и даже по велопешеходным дорогам на стороне тех, кто передвигается на своих двоих. Водителям новых транспортных средств старше 14 лет разрешат выезжать на обочину в том случае, если нет велодорожек.

Отмечается, что на индивидуальных транспортных средствах можно передвигаться не быстрее 60 километров в час по дорогам и не выше 20 километров в час.

Поправки в Правила дорожного движения прокомментировал директор одной из старейших автошкол Владивостока «Аник» Александр Николаев. Первое, что он отметил, что конкретно в дальневосточной столице проблемы массового выезда на дороги подобных транспортных средств нет. «Вот если, допустим, поехать в Москву, там, конечно, очень заметно, причем давно. И у них такая проблема, действительно, назрела. Видите ли, Москва город такой ровный, плоский, поэтому там вот эти самокатики, конечно, актуальны. С нашими сопками, в нашем городе, это не актуальный вопрос. Да у него просто двигатель сгорит. Он, допустим, поедет на Суханова в подъем, ну и все», — отмечает Александр Николаев.

Николаев подчеркнул, что во Владивостоке такая мера не актуальна, она может быть полезна только в городах за Уралом и то в «плоских» городах.

Екатерина Брязгунова

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