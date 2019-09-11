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Кому из приморцев снизят зарплату: профсоюзы назвали цифры

11 Сентябрь 2019, 16:05

Площадь борцов за власть советам, Администрация Приморского края.jpg

«Битва» за районный коэффициент между властями региона и профсоюзами продолжается в Приморье, сообщает DEITA.RU по материалам Федерации профсоюзов Приморского края.

Злосчастное постановление администрации края о снижении районного коэффициента после привлечения внимания профсоюзами вызвало бурную реакцию в социальных сетях и трудовых коллективах.

По мнению краевых профсоюзов, изменение районного коэффициента с показателя 1,3 на 1,2 ударит как по самым низкооплачиваемым категориям работников региона, так и может повлечь за собой снижение зарплат на внебюджетных предприятиях.

Как считает председатель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков, около трети работников здравоохранения, образования и культуры - это люди, у которых оклады ниже минимального размера оплаты труда: учителя, врачи, младшие воспитатели, помощники воспитателей, санитарки, медсестры, библиотекари, сторожа, уборщицы. Именно о них и говорил профсоюз, когда сообщал, что приморцы потеряют в зарплате после понижения районного коэффициента.

По словам председателя профсоюза работников культуры Людмилы Калининой, если районный коэффициент останется, как есть, то главный библиотекарь в сельской местности с окладом 4279 руб. будет с января получать 19410 руб. С понижением РК, даже при увеличении оклада на 10% он получит всего 18196 рублей.

«Разница в 1214 рублей для наших людей - существенная. Я уже не говорю о том, что большая часть работников отрасли трудится на 0,75 или 0,5 и даже на 0,25 оклада! Им, энтузиастам своего дела, надо в пояс поклониться за нелегкий и копеечный труд, а не резать и без того невысокие зарплаты», - считает профлидер работников культуры Приморья.

Не исключают в ФППК и того, что пострадают от снижения районного коэффициента не только бюджетники. Ведь если районный коэффициент 1,3 снизится до 1,2, то это станет сигналом и для работодателей других отраслей. Кроме того, их постановление № 565-па совсем не обязывает поднимать оклады на 10%, как это следует из документа.

Администрация края заявила, что предусмотрено недопущение снижения уровня зарплаты работникам учреждений – для этого увеличиваются должностные оклады на 10%: «Таким образом, после нового года люди будут получать зарплату на 3,125% больше, чем сейчас». Ну а расчеты, которые появляются в социальных сетях, были названы «неверными».

Однако, профсоюзы такой аргумент совсем не устроил. Более того, по их подсчетам, могут потерять в зарплате не только те бюджетники, у кого должностной оклад меньше МРОТ, но и те, у кого значительную часть зарплаты составляют различные надбавки, выплаты и премии. «Довод администрации края о том, что компенсацией снижения районного коэффициента станет увеличение оклада на 10%, неоднозначен. Далеко не у всех зарплата состоит из голого оклада. Как правило, это «многослойный пирог», состоящий из различных надбавок и премий, к которым также применяется районный коэффициент. При этом доля надбавок может существенно меняться в зависимости от штатного расписания учреждения, категории работника, конкретного месяца и так далее. Чем больше надбавок в составе зарплаты, тем больше потерь», - считает член профкома Тихоокеанского океанологического института, заведующий научно-производственным отделом ТОИ ДВО РАН Михаил Пичугин.

Им был разработан вполне наглядный график зависимости прироста заработной платы от доли надбавок:

график

Напомним, что 2 сентября 2019 года краевая администрация приняла постановление №565-па без учета мотивированного мнения Приморской краевой трехсторонней комиссии. Документ устанавливает с 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморья 1,2 вместо привычного 1,3. Прежний показатель сохранится только для жителей территорий края, приравненных к Крайнему Северу, и в селах и поселках приграничной 30-километровой зоны.

Профсоюзы обратились в прокуратуру, и у них есть некоторые шансы отменить постановление о повышении районного коэффициента по процедурным основаниям: как не прошедшего обсуждение в трехсторонней комиссии.

прокурор

прокуратур

По информации Федерации профсоюзов Приморского края, профильный департамент труда и социального развития проводит 12 сентября рабочее совещание по вопросу о злосчастном постановлении. Федерация профсоюзов Приморья и отраслевые профобъединения края направили на него своих представителей. 

Дмитрий Санников

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