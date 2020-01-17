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Кому нельзя купаться на Крещение, рассказал Роспотребнадзор
В преддверии Крещенских праздников Федеральная служба опубликовала на своем сайте рекомендации по любимому многими россиянами мероприятию – купании в проруби, сообщает DEITA.RU.
В первую очередь были отмечены противопоказания, из-за которых россиянам следует ограничить себя в экстремальном купании. В этот список вошли заболевания сердечно-сосудистой системы, болезни дыхательных путей, центральной нервной системы, мочеполовой системы, заболевания желудочно-кишечного тракта и эндокринные заболевания.
Роспотребнадзор особенно порекомендовал воздержаться от купания детям, беременным женщинам и пожилым людям. Тем же, кто все-таки отважится испытать себя ледяной водой, даются подробные рекомендации, как минимизировать ущерб для здоровья.
В конце Федеральная служба подчеркивает о недопустимости употребления алкогольных напитков перед нырянием и настоятельно советует еще раз убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний.
Ирина Елкина