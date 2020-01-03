Новости
Правительство прокомментировало провал «мусорной реформы»
3 Январь 2020, 14:38
Чем закончилась суточная задержка рейса, сказали в аэропорту
3 Январь 2020, 14:10
Российская казна похудеет в новом году
3 Январь 2020, 13:40
«Уже нашлись предприниматели»: кто порезал колеса сотне авто в столице
3 Январь 2020, 13:10
Кому отменят НДФЛ, сказали в Госдуме
3 Январь 2020, 12:45
«Быдло-пати»: бездетные приморцы возмущены поведением семей
3 Январь 2020, 12:15
Платить за квартиры в новом году придется больше
3 Январь 2020, 11:45
Психолог попросила родителей никогда так не делать
3 Январь 2020, 11:15
Кому отменят НДФЛ, сказали в Госдуме
Законопроект уже направлен на рассмотрение, сообщает
DEITA.RU.
Российские законотворцы не прекращают попытки отменить налог на доходы физлиц для бедных. Очередной законопроект разработала фракция ЛДПР – документ уже направлен на рассмотрение в Госдуму.
Подробности работы нового закона раскрыл глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Как пишет Ura.ru, парламентарий считает необходимым отменить НДФЛ для большинства россиян – тех, кто имеет небольшую зарплату.
Кроме отмены НДФЛ для бедных предлагается сделать шкалу налогов прогрессивной: чем больше доход, тем выше процент. Нулевую ставку хотят сделать для тех, чей доход не превышает 2 МРОТ.
Елена Миронова