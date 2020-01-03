Кому отменят НДФЛ, сказали в Госдуме

Законопроект уже направлен на рассмотрение, сообщает DEITA.RU.



Российские законотворцы не прекращают попытки отменить налог на доходы физлиц для бедных. Очередной законопроект разработала фракция ЛДПР – документ уже направлен на рассмотрение в Госдуму.

Подробности работы нового закона раскрыл глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Как пишет Ura.ru, парламентарий считает необходимым отменить НДФЛ для большинства россиян – тех, кто имеет небольшую зарплату.

Кроме отмены НДФЛ для бедных предлагается сделать шкалу налогов прогрессивной: чем больше доход, тем выше процент. Нулевую ставку хотят сделать для тех, чей доход не превышает 2 МРОТ.

Елена Миронова