Кому вернут горячую воду через неделю

Сегодня утром многие владивостокцы не обнаружили в кранах горячую воду, но это плановое отключение, сообщает ИА DEITA.RU.

Горячее водоснабжение ограничено в связи со вторым этапом гидравлических испытаний. Как информирует Владивостокское предприятие электрических сетей, длительность этого этапа составляет 8 дней. Таким образом, по адресам из списка МУПВ можно будет с комфортом принять ванную уже 8 июня. Если горячей воды нет по адресу, не оказавшемуся в списке, необходимо обратиться в аварийную службу.





ГВС планово ограничено по следующим адресам:





Авраменко: 2, 2а, 2б, 8, 9а, 17;

Авроровская: 4, 17, 24, 30;

Адмирала Фокина: 1, 3, 8б, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 11а, 11б, 20, 22, 23, 25, 26а, 27, 29, 31;

Алеутская: 2, 4, 10а, 12а, 16, 17, 17а, 19, 19а, 24, 25/27, 29/31, 38, 41, 44, 46, 51, 53, 55, 57, 57/1, 57а, 57б, 61, 61а, 65, 65а, 82, 90;

Амурская: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33;

Анисимова: 1, 3, 5, 7, 9, 15;

Арсеньева: 6, 8, 9/13;

Батарейная: 2, 6, 8, 8/1;

Башидзе: 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 14у, 16;

Береговая: 3, 6, 8;

Бестужева: 5, 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 28, 29, 31, 35, 36/38, 40;

Верхнепортовая: 2, 2а, 4, 4а, 4б, 9, 9а, 10, 10а, 12б, 12в, 20, 25, 27а, 30, 32, 38, 40а, 44, 46, 50а, 6, 64а, 66, 6а, 70, 72/1;

Западная: 13, 27, 29;

Захарова: 5;

Казанская: 1, 4/6, 5, 7;

Комсомольская: 1в, 2, 3, 7, 9, 17, 27а, 27в, 27д, 29;

Корабельная Набережная: 7;

Красного Знамени: 3, 21, 23, 25, 25а, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 51а;

Краснознаменный: 5, 7, 9/11, 12;

Крыгина: 1, 3, 6, 15, 17, 17а, 28, 30, 34, 40, 42, 42а, 86в;

Лейтенанта Шмидта: 29;

Леонова: 20, 21, 21а, 27, 33, 64, 66;

Мордовцева: 6, 8д, 12;

Морозова: 5, 7, 9;

Морская 1-я: 4/6, 6/25, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 16а, 16в, 20, 27;

Московская: 1, 11, 13, 15;

Мыс Кунгасный: 5;

Мыс Чумака: 1а, 1/2, 1/5;

Набережная: 1, 5в, 9, 10, 13, 16, 20;

Нерчинская: 2, 2у, 3, 4, 6, 8, 21, 21у, 23, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48у, 50, 52, 54, 56, 58;

Нижнепортовая: 4;

Океанский: 7, 8, 10б, 12, 121а, 13, 16, 17, 19, 19а, 20, 29/31, 34/, 35, 39, 41, 43, 46, 48, 48а, 50, 54, 66, 68, 70, 70а, 70в, 72а, 74а, 76, 76а, 83, 85, 87, 92, 97, 99, 99а, 101, 101а, 103, 105, 105у, 107, 109;

Октябрьская: 2, 4/6, 6, 6а, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 25, 25б;

Острякова: 1, 2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5а, 5г, 7, 7а, 8, 9, 26, 27, 28, 41, 44;

Партизанский: 2а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 33, 34, 36, 40, 44, 45;

Перекопский: 3, 5, 7;

Пограничная: 12а, 12б, 15в, 22, 22а, 26, 30;

Пологая: 16, 17, 18, 21, 24, 28, 30, 31, 43, 53а;

Посьетская: 3а, 5, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 21а, 22, 24, 27, 28, 28а, 28б, 32, 36, 37г, 38, 40, 46, 48;

Прапорщика Комарова: 16, 18, 27, 29, 31, 31а, 35а, 35в, 45, 45а;

Рылеева: 8;

Садовая: 12, 22, 25, 27;

Самарская: 10а;

Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

Светланская: 1, 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 15, 17, 20, 22, 29, 31, 33, 35, 38, 41;

Семеновская: 3, 5а, 7, 9б, 15, 17/19, 20, 23, 25, 25а, 30, 32, 34;

Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;

Союзная: 17, 19, 20, 20а;

Станюковича: 3, 10, 12, 14, 16, 28а, 31а, 37, 39, 48;

Станюковича 48 /лит: И;

Станюковича 48/лит: Л;

Станюковича 48/лит.: Н;

Станюковича 48ст: р;

Станюковича: 49, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62, 64;

Стрельникова: 3, 3а, 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а, 12;

Тигровая: 7, 9, 16, 18, 19, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26;

Трудовой: 1а, 13;

Уборевича: 3, 5а, 6, 8, 9а, 21;

Уткинская: 3, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 11б, 13, 14, 15, 18, 30, 32, 34, 36;

Фонтанная: 10, 18, 18а, 18б, 19, 31, 31/2, 35, 36/38, 42, 42а, 47, 47а;

Фонтанная 51/лит.: А;

Фонтанная: 55, 61/1, 7;

Хабаровская: 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 10у, 11, 12, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 24б, 25а, 26, 27а, 27б, 28, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 34, 36а;

Чернышевского: 15;

Шевченко: 3, 5, 7, 9, 11;

Ялтинская: 18.





40 лет ВЛКСМ: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21у;

44 причал: 1;

50 лет ВЛКСМ: 2, 4, 11, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26б, 26в, 28, 30, 30а, 30б, 30в, 32;

Бакинская: 4;

Беляева: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Березовая: 5, 7, 9, 21;

Борисенко: 2, 8, 9, 9а, 10, 10/7, 12а, 17, 17а, 19, 19а, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72у, 74, 76, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, 100б, 104, 104а, 106а, 108, 108а, 110;

Бурачка: 7, 9, 11, 13, 13у, 15, 17;

Вилкова: 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б;

Волкова: 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13;

Вязовая: 9у;

Героев Тихоокеанцев: 1а, 16, 20а, 20б, 20в, 20г;

Героев Хасана: 4, 6, 10, 12, 14, 15, 22;

Гризодубовой: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71;

Гульбиновича: 4, 8/1, 8/2, 13, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 29/1, 29/2, 29а, 30, 31, 32;

Добровольского: 5а, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;

Интернациональная: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71;

Калинина: 19, 21, 41, 43, 43а, 45, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51, 51а, 55, 57, 78, 82, 82у, 84, 89, 91, 105, 105а, 107, 109, 111, 113, 149, 153, 153у, 217, 225а, 253, 255, 255у, 257, 279, 279а, 281, 283, 285, 287;

Каштановая: 13;

Киевская: 5;

Кизлярская: 7;

Кипарисовая: 2, 16, 18, 20;

Коммунаров: 14, 32, 32а, 36/1;

Космонавтов: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27;

Краева: 3, 6, 8;

Липовая: 2;

Марины Расковой: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

Могилевская: 1, 1у, 3;

Можжевеловая: 1а;

Монтажная: 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 11, 11б, 13, 15, 15а;

Надибаидзе: 1, 1у, 4, 6, 6а, 8, 11, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30у, 32, 34;

Нарвская: 6, 13;

Нестерова: 3, 5;

Никифорова: 2, 6, 8, 10, 16, 18, 37, 4, 41а, 43, 53, 53а, 53б, 53в, 55, 57;

Новожилова: 1, 3а, 5а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 35а;

Олега Кошевого: 3, 5, 7;

Ольховая: 17, 19;

Очаковская: 5;

Пацаева: 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11;

Пихтовая: 14, 21, 21а, 21у, 33;

Полярная: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 8, 9;

Промышленная 1-я: 3;

Промышленная: 2;

Промышленная 2-я: 4, 6, 8;

Сафонова: 2, 4, 6, 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 26а, 30, 32, 33, 33у, 34, 36, 37, 39, 39;

Сахалинская: 1у, 5а, 5в, 8, 11, 11а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23а, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61;

Связи: 1, 3, 5, 20, 22, 22а, 22б;

Слуцкого: 16/1, 16/2, 16/3, 16у;

Строительная 2-я: 15, 21;

Строительная 3-я: 9, 10, 11, 12, 18б;

Талалихина: 1, 2;

Терешковой: 10, 12, 14, 16;

Фадеева: 2, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 8а, 8б, 8д, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 12в, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 16а, 16в, 18в;

Фастовская: 2, 14, 14у, 20;

Харьковская: 1, 3, 6, 7, 9, 10, 10у, 11;

Херсонская: 12;

Часовитина: 1, 3, 3у, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 23а, 25, 27;

Черемуховая: 3б, 4а, 5, 8, 11, 12а, 12у, 16, 17, 18, 18а, 20, 22, 28.





Адмирала Кузнецова: 74, 74у, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92;

Владикавказская: 1, 5;

Горийская: 1, 4;

Громова: 10, 12;

Громова: 4, 6, 8;

Каплунова: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 23;

Невельского: 1, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29;

Спиридонова: 15, 34, 42, 44.