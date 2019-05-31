Верховный суд постановил, что автолюбитель имеет право не уступать дорогу тем автомобилистам, которые явно нарушают правила дорожного движения, сообщает DEITA.RU.

Ситуация произошла в далеком феврале 2018 года, когда автолюбительница выезжала со второстепенной дороги на главную одностороннюю и не пропустила автовладельца. Прибыли сотрудники ГИБДД и оштрафовали гражданку. Водителя, кстати, тоже оштрафовали за то, что он двигался, что называется, против шерсти.

Женщина с такой расстановкой не согласилась и обратилась в суд. По ее мнению, она не должна пропускать того, кто грубо нарушает правила дорожного движения. Однако суд не согласился… Пришлось дойти до Верховного суда, который постановил, что женщина все-таки права.

Согласно по Правилам дорожного движения Российской Федерации, запрещается начинать какой-либо маневр, если он помешает участникам движения, имеющим преимущество по отношению к нему. И тут же возникает закономерный вопрос, о каком предоставлении преимущества движения идет речь, если водитель неожиданно образовался там, где его не должно быть.

Ранее DEITA.RU сообщало о том, что новые критерии виновности в ДТП с общественным транспортным средством установил Верховный суд.

Екатерина Брязгунова