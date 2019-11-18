Кому законодательно повысят зарплаты, сказали в Госдуме

Будут ли депутаты рассматривать народный закон, решит правительство, сообщает DEITA.RU.



Депутаты из Северной Осетии-Алании внесли в Госдуму проект закона о повышении всем бюджетникам окладов за счет казны. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Инициативу прокомментировал глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. По его словам, он и его коллеги из фракции ЛДПР полностью поддерживают эту инициативу. кроме того, депутаты выступают за индексцию пенсий для работающих пенсионеров и за повышений стипендий.

Однако согласие главы профильного комитета пока ничего не значит. Сейчас с проектом закона знакомится правительство. Если там дадут положительный отзыв, то депутаты рассмотрят эту инициативу. Отметим, законом предлагается установить размер зарплат бюджетникам: врачам, учителям и деятелям культуры, в размере двукратного прожиточного минимума региона.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее ставил задачу довести уровень зарплат врачей до двукратного размера средней зарплаты по региону.

Елена Миронова