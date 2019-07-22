На заседании комитета Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис объявил о том, что слагает с себя полномочия председателя комитета. Тяжеловес приморской политики уходит с одного из ключевых постов регионального парламента, отступая, как предполагается, перед натиском соперничающего клана, сообщает DEITA.RU.

Понятное дело, что человек, разменявший второй десяток лет в краевых политических баталиях, вот так просто, ни с того ни с сего устроить демарш не мог. Супруга Игоря Чемериса, Роза Чемерис, в социальных сетях со свойственной ей прямолинейностью указала в сторону вероятной главной причины отставки. «Игорь действительно сложил полномочия председателя комитета ЗС ПК по социальной политике, этого потребовал губернатор», - написала Роза Чемерис.

Не секрет, что Игорь Чемерис относится к группе «людей Дарькина», официально объединившихся на площадке клуба «Нам здесь жить». Персоны там собрались в обществе известные, и имеющие некоторые возможности влияния на ключевые решения. Бэкграунд у каждого свой: от генеральских погон до маячившего уголовного дела. Но и общие темы для разговоров имеются. Всем им было неплохо «жить и работать в Приморье» в бытность губернатором Сергея Дарькина. Сейчас – не то что бы плохо, но размах не совсем тот.

Предлогом для отставки Игоря Чемериса могла стать его критика законопроекта, предусматривающего региональную реформу органов власти с преобразованием администрации края в правительство. На заседании Законодательного Собрания Чемерис оказался единственным депутатом, раскритиковавшим новеллу. По его мнению, предложение кратно увеличить зарплаты руководителям вновь формируемых структур, сохранив зарплаты исполнителям, сразу создаст конфликтную ситуацию в рабочих коллективах, а планируемые 211 млн рублей на содержание управленческого аппарата равны стоимости строительства одного детского сада.

Насколько повысится эффективность краевых администраторов от их переименования – вопрос и правда спорный, лучшим выходом здесь было бы проанализировать насколько это повысило результативность экономического и социального развития в Амурской и Сахалинской областях, где это уже было проделано командой Кожемяко.

С другой стороны, подобный шаг исполнительной власти, если это действительно, как заявляет Роза Чемерис, именно инициатива главы региона, безусловно не удар лично по Игорю Чемерису, а по тем силам, которые стоят за ним.

Противостояние Кожемяко и Дарькина – это настолько давняя история региональной политики, что для многих сегодняшних функционеров шекспировские Монтекки и Капулетти, пожалуй, ближе и понятней, чем размолвки Олега Николаевича и Сергея Михайловича. Вместе с тем оба мастодонта дальневосточной политики и бизнеса имеют за своей спиной как мощный опыт политической борьбы и известную поддержку, так и определенное количество изрядно выбеленных скелетов по различным шкафам.

Не смотря на официальный уход Дарькина из политики не стоит забывать, что комбинация, которая была проделана им и его командой по спасению собственного реноме со временем займет достойное место в учебниках по занимательной политологии. Фактически, потеряв пост губернатора по инициативе федерального центра – после негативных высказываний одного из одиозных приморских бизнесменов прямо в ходе прямой линии с Президентом, Дарькин подал в отставку «по собственному желанию и по состоянию здоровья». Однако оказался экс-губернатор ни в каком-нибудь СИЗО, как тогда предполагали многие, а был назначен заместителем министра регионального развития Российской Федерации. Один Бог знает каких сил и средств, конечно же моральных это стоило бывшему главе Приморья.

С Кожемяко все пока проще – Олег Николаевич не даром заслужил прозвище серийного губернатора, покомандовав уже в доброй трети дальневосточных регионов, он сумел сохранить еще достаточно благожелательное отношение Центра, не смотря на нечастые, но достаточно резонансные политические просчеты команды, типа несанкционированного раскола едросов в Амурской области. Безусловно определённого политического веса нынешнему приморскому губернатору придает имидж человека, близкого к премьеру Дмитрию Медведеву и общем-то стабильное развитие регионов, где он успел порулить. Однако насколько незыблемыми останутся позиции приморского руководства в связи с грядущей поэтапной сменой губернаторского корпуса на ДВ, тяжело даже прогнозировать.

Тем не менее, если все обстоит так, как доносит до массовой аудитории Роза Чемерис, Приморье имеет все шансы опять вернуться в период межэлитных войн и локальных конфликтов, о которых в крае за последнее десятилетие уже успели толком позабыть.

Алексей Егоров

Дмитрий Санников