Молодой человек нахамил старушке при всех, сообщает DEITA.RU.



Очередной скандал произошел в общественном транспорте Екатеринбурга. В Сети появились кадры общения мужчины-кондуктора с бабушкой-пассажиром.

Как пишет «Ура.ру», кондуктор долго ругался со старушкой, которая не могла оплатить проезд. После слов о том, что трамвай – это его собственность, мужчина начал выталкивать женщину в двери и кричать «На выход, с вещами, бегом!».

Сообщается, что управление транспортом пока не комментировало произошедшее.

Елена Миронова