Источник изображения: Сергей Трэйне
Молодой человек нахамил старушке при всех, сообщает DEITA.RU.
Очередной скандал произошел в общественном транспорте Екатеринбурга. В Сети появились кадры общения мужчины-кондуктора с бабушкой-пассажиром.
Как пишет «Ура.ру», кондуктор долго ругался со старушкой, которая не могла оплатить проезд. После слов о том, что трамвай – это его собственность, мужчина начал выталкивать женщину в двери и кричать «На выход, с вещами, бегом!».
Сообщается, что управление транспортом пока не комментировало произошедшее.
Елена Миронова
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