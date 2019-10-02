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Кондуктора трамвая забили арматурой

2 Октябрь 2019, 11:30

трамвай, транспорт

В столице Дальнего Востока следователи СКР возбудили уголовное дело по факту смерти кондуктора трамвая во вторник, 1 октября, сообщает DEITA.RU.

Инцидент произошел на конечной станции в районе микрорайона Тихая во Владивостоке. Мужчина ударил кондуктора несколько раз по голове металлическим прутом. После этого он сразу же скрылся с места преступления. Позже он был задержан и доставлен в следственный отдел, где с ним работают следователи СКР. 

Как рассказали в пресс-службе ведомства, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. На месте работают оперативники, проходят следственные действия: допрос свидетелей и выяснение всех обстоятельств. 

Напомним, что с накануне преступления в общественном транспорте Владивостока подорожал проезд, так сейчас стоимость подняли до 20 рублей. Трамваи и троллейбусы входят в городское ведомство.

Иван Юрьев

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