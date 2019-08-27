Дешевых билетов на Дальний Восток не будет, «Аэрофлот» намерен отказаться от «плоских» тарифов, заявил генеральный директор Виталий Савельев в интервью «Интерфаксу» накануне юбилейного ВЭФ, сообщает DEITA.RU.

Глава авиакомпании посетовал на чиновников и рост цен на авиакеросин, а также заявил, что «плоские» тарифы несут компании сплошные убытки, и она не готова вечно нести бремя социальной нагрузки. «В Москве такси дороже, мы считали», - заметил он. По мнению Савельева, бремя транспортной доступности дальневосточного региона должно лечь на плечи губернаторов. В пример он привел Сахалинскую область, где, напомним, врио губернатора Лимаренко уговорил «Аэрофлот» вернуться на остров, только уже не по плоским тарифам, а по коммерческим.

«Плоские» тарифы для него может сделать сам губернатор, когда примет решение о субсидии на определенную сумму, которую мы с ним проговорили. Тогда и тариф останется «плоским» для пассажира, и «Аэрофлот» не будет летать в убыток», - заявил Виталий Савельев.

Глава «Аэрофлота» заявил, что с «плоскими» тарифами пора прощаться, либо оставлять для строго определенных групп россиян – студентов или пенсионеров. И их точно не будут распространять на другие регионы, подчеркнул Виталий Савельев.

В свою очередь жители Дальнего Востока с негодованием встретили данную новость. Жительница Владивостока Жанна в беседе с корреспондентом DEITA.RU заявила, что это геноцид. «Я считаю, что это геноцид! У меня старенькая мама на западе, я вынуждена летать каждые полгода к ней в гости… Проведываем! Я ей предлагала переехать к нам, она ни в какую», — сетует женщина.

В свою очередь Павел, у которого родственники проживают в Воронеже, сказал, что подобная мера просто-напросто уничтожит развитие Дальнего Востока. «Это конец Дальнего Востока», — резюмировал он.

Напомним, «плоские» тарифы появились пять лет назад - в год проведения первого Восточного экономического форума, как временная мера для «повышения мобильность населения». Тем более странно, что такие заявления звучат накануне юбилейного ВЭФ, на котором будут подводить итоги первой пятилетки и обсуждать меры по социально-экономическому развитию ДФО. Какую роль в этом развитии играет транспортная доступность, никому объяснять не нужно…

Михаил Светлов