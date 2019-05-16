Конференция предпринимателей Приморского края «Бизнес у моря» пройдет 22 мая в администрации Приморского края, сообщает DEITA.RU. Об этом заявили во время пресс-конференции, которая прошла в администрации Приморья в среду, 15 мая.



Как рассказал врио вице-губернатора Приморья Константин Богданенко, в ближайшие годы предпринимательская конференция «Бизнес у моря» поменяет свое направление работы и станет более интересной, как для представителей МСП, так и для органов исполнительной власти.

«В настоящее время нами поставлена задача изменить основное направление бизнес-конференции и сделать ее полезной и информативной для каждого представителя МСП. Надеемся, что в ближайшее время конференция станет площадкой, где бизнесмены и представители власти смогут обсудить и решить проблемы связанные с малым и средним бизнесом», - рассказал Константин Богданенко.

По его мнению, Приморский край – это уникальная территория для малого и среднего предпринимательства. В крае наибольшая доля предпринимателей по сравнению с другими субъектами страны.

«В настоящее время порядка 40% ВВП Приморского края определяется малым и средним бизнесом, хотя средняя цифра по стране составляет 20%. Всего в Приморье 91 тысяча предпринимателей за последний год их количество увеличилось на 1,5 тысячи. Более 270 тысяч человек обеспечены работой на предприятиях малого и среднего бизнеса», - добавил врио вице-губернатора.

Отметим, что в этом году на бизнес-конференции «Бизнес у моря» будет работать восемь тематических площадок, которые посвятят вопросам экспорта, социальному предпринимательству, производственному бизнесу и многим другим.

Участие в мероприятие бесплатное. Необходимо пройти предварительную регистрацию.

Иван Крышан