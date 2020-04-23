Новости
COVID-19 внесет изменения в трудовой кодекс
23 Апрель 2020, 11:15
Еще день без воды: новый прорыв произошел в районе Снеговой Пади
23 Апрель 2020, 10:49
В условиях пандемии РусГидро обеспечивает бесперебойное энергоснабжение потребителей и оказывает помощь больницам в регионах присутствия
23 Апрель 2020, 10:49
Циклон не покидает край: прогноз погоды на четверг
23 Апрель 2020, 10:45
Двум приморцам удалось победить коронавирус
23 Апрель 2020, 10:01
Автобусы не ходят: 61 рейс отменили в Приморье
23 Апрель 2020, 09:45
Власти Приморья прокомментировали очереди на границе с Китаем
23 Апрель 2020, 09:15
Роспотребнадзор просит салоны красоты перестать быть уютными
23 Апрель 2020, 08:15
Конфискованный алкоголь могут пустить на антисептики
Такую инициативу выдвинул российский сенатор
Нелегальный алкоголь, конфискованный правоохранительными и надзорными органами, может стать сырьем для антисептиков, сообщает ИА DEITA.RU.
Автор идеи сенатор Сергей Рябухин уже обратился к этой мыслью к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. По его словам, сведения Минпромторга показывают резкий рост производства антисептиков в апреле вслед за повышением спроса, пишут «Известия».
Важно денатурировать конфискат перед переработкой, чтобы исключить возможность употребление продукции вместо спиртных напитков, и, соответственно, отравления среди граждан.
В России, как и во всем мире, нелегальный алкоголь просто уничтожается. Тем не менее, считает парламентарий, в условия пандемии есть смысл подумать об исключении из правил. Это станет актуальным, если в стране снова будет зафиксирован взрывной спрос на антисептики.