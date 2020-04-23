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Конфискованный алкоголь могут пустить на антисептики

Алкоголь

Такую инициативу выдвинул российский сенатор

Нелегальный алкоголь, конфискованный правоохранительными и надзорными органами, может стать сырьем для антисептиков, сообщает ИА DEITA.RU.

Автор идеи сенатор Сергей Рябухин уже обратился к этой мыслью к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. По его словам, сведения Минпромторга показывают резкий рост производства антисептиков в апреле вслед за повышением спроса, пишут «Известия».

Важно денатурировать конфискат перед переработкой, чтобы исключить возможность употребление продукции вместо спиртных напитков, и, соответственно, отравления среди граждан.

В России, как и во всем мире, нелегальный алкоголь просто уничтожается. Тем не менее, считает парламентарий, в условия пандемии есть смысл подумать об исключении из правил. Это станет актуальным, если в стране снова будет зафиксирован взрывной спрос на антисептики.

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