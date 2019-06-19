Красивый ролик с неожиданной концовкой распространяется в Сети, сообщает DEITA.RU.



В Сети становится популярным ролик с трюками инспекторов ВАИ на служебном авто. По замыслу создателей видео, ролик должен был продемонстрировать все умения водителей.

Однако постановочное шоу в последнюю секунду испортил автомобиль. Выполнив несколько трюков на автодроме, полицейские приступили к выполнению так называемого полицейского разворота. Но отечественная машина, по все видимости, к такому готова не была. Авто вместе с полицейскими перевернулось.

«Хотели разворот как в Голливуде, а получили переворот как в индийских фильмах - тоже неплохо», – шутят пользователи соцсетей.

Елена Миронова