Конфуз года: БДСМ-вечеринка на выпускном

В мае текущего года на всю страну прогремел выпускной, который прошёл в школе №74 Владивостока. Выпускники, улучив удобное время, переоделись в эротические наряды в стиле БДСМ, сделали массу провокационных фото, и даже использовали огнетушитель для пущего эффекта. Редакция сошлась во мнении, что событие можно смело назвать «Конфуз года». DEITA.RU вспоминает события мая уходящего года.

«А все начиналось так красиво и легко». Во время мирного празднования выпускного ученики дождались, пока классный руководитель отлучится, а затем устроили настоящую вакханалию. Мужская половина 11 «Б» облачилась в маски зайчиков Playboy, рваные джинсы и подтяжки, при этом оставаясь обнажёнными по пояс, некоторые из девочек – в форму полицейского. «Детки» танцевали, шумели и делали откровенные фотографии.

Когда учителя и родители поняли, что происходит, изумлению и смущению их не было предела. Сразу после инцидента директор школы была намерена оставить свой пост. Видеозаписи и фото с места событий разлетелись по сети, скандал тут же подхватили СМИ – от местных до федеральных.

Конфуз в школе заинтересовал и правоохранительные органы. На некоторых участников, которые облачились в форму полицейского, был составлен протокол по статье «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия» КоАП РФ. Сей факт обеспечил ребятам штраф от одной до полутора тысяч рублей.

Немногим позже DEITA.RU сообщало о том, что директор скандальной школы колеблется – стоит ли увольняться, особенно накануне важных экзаменов, когда полным ходом должна идти подготовка к ним.

Спустя несколько дней главные действующие лица скандала покаялись, попросив прощения. Однако поднятая вокруг события шумиха ещё некоторое время давала о себе знать. В мессенджерах проводились опросы, на радио данной теме посвящали эфиры, где беседовали на тему привлечения психологов к данной проблеме.

Между тем, большинство россиян встало на сторону защиты ребят, вспоминая легендарное «Где твои семнадцать лет», отмечая, что многие в подобном возрасте «чудят». На защиту школьников встал известный журналист Юрий Дудь, который отметил, что подобным образом проявляется настоящая свобода. Гормональный «взрыв» и юношеский максимализм правят бал в сознании подростков. Однако нормы морали никто не отменял, поэтому идеальное решение для молодёжи – найти золотую середину.

Примечательно, что конфуз произошёл в школе с углубленным изучением предметов эстетического цикла. Стоит отметить, что в настоящий момент школу возглавляет всё тот же директор.

Софья Корф