Конкурсы, воздушные змеи, фотографии с тигром –Владивосток отметил День тигра на центральной площади

В воскресенье, 29 сентября, на центральной площади Владивостока прошло празднования фестиваля «День тигра», сообщает DEITA.RU.

Праздничная программа на площади началась в 13 часов, после завершения карнавального шествия. Все горожане дойдя до площади остались в центре Владивостока, где начали посещать все возможные мастер-классы, викторины и различные тематические площадки, посвященные главному герою праздника.

Так, в самом центре был установлен шатер Центра Амурский тигр, где жители города могли узнать о амурском тигре, поучаствовать в викторинах и получить ценный приз: браслет, магнит и другие предметы.

Как рассказал волонтер центра Кирилл Сагалов, волонтеры помогают гостям праздника на различных площадках.

«Для начала наши волонтеры работают на Почте Росси, где помогают людям отправлять тематические открытки в города России. Также рядом с центральной палаткой работает фотоцент, в нем гости могут сфотографироваться на зеленом фоне, а после получить фотографию, на которой они будут изображены рядом с тигриным семейством», - рассказал волонтер Кирилл Сагалов.

Также он добавил, что волонтеры раздают дополнительный приз – воздушный шарик, которые радуют участников фестиваля.

В нескольких метрах от палатки Центра Амурский тигр для детей организовали палатку воздушных змеев, где их можно изготовить или взять на прокат. Самый большой воздушный змей в длину 30 метров.

«У нас есть самые разные воздушные змеи, как и для самых маленьких детей, так и для взрослых людей. Самые различные формы, некоторые из них напоминают тигров, драконов, бабочек, змеи окрашенные в цвета радуги. Самый большой змей у нас в длину 30 метров, из-за маловетреной погоды его пока не удается запустить в небо, однако 15-метровый змей одетый в «тельняшку» в небо уже поднимался», - рассказала организатор площадки по воздушным змеям Полина Топинская.

Напомним, что День тигра ежегодно проходит во Владивостоке и Приморье в последнее воскресенье сентября. В этом году фестиваль отмечает 20-летний юбилей.

Иван Крышан