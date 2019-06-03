Неожиданный результат дала программа «Комфортная городская среда» в городе Камень-на-Оби Алтайского края, сообщает DEITA.RU.

Возле памятника на площади города Камень-на-Оби в рамках программы «Комфортная городская среда» местные власти обустроили клумбы. Спустя некоторое время жители с удивлением обнаружили на клумбах кусты конопли, растущие в сотне метров от городской администрации.

Как сообщает сайт администрации Каменского района, местные власти оперативно отреагировали на сообщение в СМИ по поводу заросшего коноплей газона в центре города. Буквально за час клумбы возле памятника Ленина были очищены от запрещенной травы. Прополкой занимались организации, привлеченные районной администрацией.

По версии местных властей, семена дикорастущей конопли находились в завезенном грунте. В ближайшее время подрядная организация, занимавшаяся благоустройством, произведет повторное озеленение.

Дмитрий Санников