Конституционный суд разрешил изымать имущество у любого

Конституционный суд не увидел ничего противозаконного в том, чтобы государство изымало в свою пользу имущество всех, кто не может доказать факт его приобретения на легальные доходы. Об этом сообщает DEITA.RU.

Речь идет о разъяснении порядка обращения с имуществом чиновников и иных лиц, совершивших коррупционные преступления, а также членов их семей и знакомых. Заявители по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко заявили о том, что у Гепрокуратуры не было и нет сведений, напрямую доказывающих факт приобретения имущества, на общую сумму в девять миллиардов рублей, на незаконные активы, а значит процедуру изъятия в пользу государство следует считать незаконной.

«Применение норм о контроле за расходами чиновников по отношению к подзащитному не правомерно т.к. согласно действующему законодательству чиновники не обязаны подтверждать законность происхождения средств, на которые приобреталось имущество», - заявили члены семьи Захарченко, чье имущество также было отдано в счет доходов страны, напомнив, что в качестве «доказательства» сторона обвинения оперировала такими фразами, как «явно не могли себе позволить» и «официальные доходы семьи не позволяли приобретение автомобилей и недвижимости в таком количестве».

В ответ на это КС РФ дал отказное определение по указанным жалобам, согласно которому действующее законодательство о госслужбе гласит, что любое имущество, приобретенное на доходы, чья законность была опровергнута любыми лицами, подлежит немедленному изъятию в пользу государства.

«Таким образом, суд сделал акцент на том, что в пользу государства может быть изъято имущество абсолютно каждого гражданина РФ, в случае если последний не сможет доказать законные основания его приобретения в собственность», - отметил представитель защиты семьи Захарченко Александр Горбатенко.

В указанном определении в качестве «положительного» примера поведения в случае вскрытия нелегальных активов, КС РФ приводит дело «самого богатого ФСБшника страны» Кирилла Черкалина. Узнав о поступившем на его имя иске на изъятие имущества, приобретенного нечестным путем, обвиняемый во взяточничестве офицер не стал спорить с властями и быстро признал большую часть своих доходов нелегальными. Общая сумма имущественных «потерь» подозреваемого в коррупции и членов его семьи составила около шести с половиной миллиардов рублей. Отмечается, что российский суд, известный своей гуманностью и лояльностью, оставил сестре Черкалина квартиру, стоимостью в пятнадцать миллионов рублей.

Екатерина Цой